Kubilay Aka’dan duygusal ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ yorumu! | Video

06 Eylül 2026 11:24

‘Mercan Köşk’ün başrol oyuncusu Kubilay Aka, diziye özel sürpriz bir çalışmaya imza attı. Aka, söz ve müziği İzzet Altınmeşe’ye ait “Yazımı Kışa Çevirdin”i ‘Mercan Köşk’ için seslendirdi. Şarkının, stüdyo görüntüleriyle diziden çarpıcı sahneleri bir araya getiren klibi yayınlandı. İlk bölümün sonunda da duyduğumuz şarkı diziyi izleyenlerin de büyük beğenisini kazandı.