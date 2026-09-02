Emir Can İğrek’ten evlilik sorularına esprili yanıt: Annem mi sorduruyor bu soruları?

02 Eylül 2026 22:03

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, bugün Çeşme’de Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün düğününe geldi. Emir Can iğrek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcıya evlilik sorusu soruldu. Emir Can İğrek, esprili bir şekilde cevap vererek magazin gündeminde yer aldı. İşte ünlü şarkıcının herkesi güldürdüğü o anlar!