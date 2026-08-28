A.B.İ'nin Leyla'sı Bergüzar Korel 44 yaşına bastı! Kutlama anları sosyal medyaya damga vurdu | Video
28 Ağustos 2026 11:41
Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, 44. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Özel geceden paylaştığı eğlenceli videolar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Mutluluğu yüzüne yansıyan Korel, güzelliği ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.
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