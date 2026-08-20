Dede-torun eğlencenin dibine vurdular! Mehmet Ali Erbil'den yüzleri güldüren paylaşım... | Video

20 Ağustos 2026 15:17

Son dönemde özel hayatı sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez aile yaşantısıyla adından söz ettirdi. Torunu Elisa ile bir araya gelen ünlü sunucu, "Kum Gibi" şarkısını dinledikleri neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dede-torunun o keyifli halleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.