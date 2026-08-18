Şarkıcı Çelik kolları sıvadı! Annesinin kış hazırlığına böyle ortak oldu: Çocukluk anıları yeniden canlandı... | Video

18 Ağustos 2026 10:41

Kış hazırlıkları için kolları sıvayan şarkıcı Çelik, yaptığı paylaşımla çocukluk yıllarına döndü. Evini saran domates ve biber kokularıyla annesinin kışlık yaptığı o güzel günleri anan ünlü sanatçı, nostalji dolu sözleriyle dikkat çekti.