28. yaşına Londra’da merhaba dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz... | Video
17 Ağustos 2026 16:44
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki çıkışının ardından başarılı projelerle ekranların aranan yüzü haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, 28. yaş gününü İngiltere’de kutladı. Bir süredir Londra’da dil eğitimi gören ekranların sevilen ismi, ekibinin ve dostlarının organize ettiği beklenmedik kutlama karşısında neye uğradığına şaşırdı.
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