Ergenlik yaşı 30'a dayandı! Koruyalım derken büyümelerini engelliyoruz! | Video

04 Ekim 2026 10:43

Biyolojik olarak altı yaşa kadar düşen ancak zihinsel ve duygusal gelişimdeki gecikmeyle 30 yaşına kadar uzayan ergenlik süreci, ebeveynlik modellerini yeniden tartışmaya açtı. Çocukları her türlü sorundan ve zorluktan uzak tutma çabasının gençlerin kendi hayatlarını yönetme yetilerini nasıl kısıtladığını ve uzayan ergenliğin altında yatan nedenleri Klinik Psikolog Hilal Çorbacıoğlu değerlendirdi.