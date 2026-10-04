Müge Anlı’dakı̇ dehşet verici büyük gizem! | Video
04 Ekim 2026 10:11
Kanser hastası gencin yaşam mücadelesi Müge Anlı ekranlarında gündeme damga vurdu. Biyolojik babanın kimliği konusunda suskun kalan annenin tutumu stüdyoda tansiyonu yükseltirken, tanıkların peş peşe yaptığı açıklamalar saklanan sırrın arkasındaki şüpheleri artırdı. Herkesi dehşete uğratan konunun detaylarını Yüksel Ayutğ bugünkü köşesine taşıdı.
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