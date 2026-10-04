Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge'nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü! | Video

04 Ekim 2026 12:40

‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’ ve ‘Miş Miş’ gibi hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin en başarılı isimleri arasında yer alan Simge Sağın, sadece sesiyle değil, sahne tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı popçu, son konserinde tercih ettiği baştan aşağı siyah kombin tasarımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.