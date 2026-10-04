Konser maratonu bitti, çocuklarına böyle kavuştu! Sinan Özen'in duygusal anları: "O seslerin yorgunluğu alıp götürmesi..." | Video
04 Ekim 2026 14:33
Yoğun Karadeniz turnesinin ardından soluğu evinde alan Sinan Özen, duygu dolu anlar yaşadı. Serebral Palsi tanısı konan ve 7 kez ameliyat masasına yatan kızı Neva için kaleme aldığı "Yerim Göğüm Yıldızım" şarkısıyla evlatlarına kavuştuğu o özel dakikaları paylaşan ünlü sanatçı, takipçilerine duygusal anlar yaşattı.
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