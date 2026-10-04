Yüzlerinden gülücükler eksik olmadı! Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani’nin düğününden yeni kareler…
04 Ekim 2026 23:16
Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani, hayatını sevdiği kadınla birleştirerek evlenmişti. Bugün düğünden yeni kareler paylaşıldı. İşte çiftin mutluluk pozları!
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