Son yolculuğuna memleketinde uğurlanmıştı! Cansever’in 10 ay önceki Güllü paylaşımı gündeme geldi!

12 Ağustos 2026 22:59

Ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün memleketi Makedonya’da son yolculuğuna uğurlanan Cansever’in yaklaşık 10 ay önce sosyal medyada paylaştığı bir video magazinde yer aldı. Cansever’in Güllü paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. İşte o paylaşım!