Herkesin hislerine tercüman oldu! Gizem Karaca’dan kilo serzenişi: "Bu işte bir yanlışlık var!" | Video
12 Ağustos 2026 12:56
Doğumdan 9 ay sonra "Yaz geliyor, tutuşma geldi" diyerek spora başlayan Gizem Karaca, kilo verme sürecindeki zorluklara eğlenceli bir dille sitem etti. Güzel oyuncunun "Alırken harika, verirken burnundan damlıyor" sözleri takipçilerini güldürdü.
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