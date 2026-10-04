Galatasaraylı Lemina'nın eşine çirkin muamele! Önce hakaret ettiler, kim olduğunu öğrenince U dönüşü yaptılar: "Neye uğradığımı şaşırdım" | Video

04 Ekim 2026 09:47

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Sarıyer'deki ünlü bir mekanda garsonların kaba muamelesine maruz kaldı. Saygısızlığa tepki gösterdikten sonra futbolcu eşi olduğu anlaşılınca mekan yetkililerinin geri adım atıp özür dilemesi ünlü mankeni adeta çılgına döndürdü. Yapılan çifte standarda öfke kusan Neguesha, yönetimin ağırlama teklifine ateş püskürdü.