Mal varlığına el konuldu, lüks yaşamdan geri durmadı! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan 11 milyarlık vurgun sefası! | Video

01 Ekim 2026 09:47

Fon soruşturması öncesinde 11 milyarlık vurgunla kayıplara karışan Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ile mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı. Adli süreçlere rağmen eşi Mustafa Sandal ile Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmeye devam eden Sütşurup'un harcamaları kentteki Türklerin diline düşerken, konser gelirinden fazlasını özel jet kirasına harcayan Sandal'ın "Maddi ortaklığım yok" açıklaması sosyal medyada tepki topladı.