"Bugünden sonra değişecek!" diyerek duyurdu! Gülsim Ali'den çok konuşulacak aşk itirafı | Video

30 Eylül 2026 09:03

Ekranların sevilen yüzü Gülsim Ali'den katıldığı etkinlik sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen aşk itirafı! İşte güzel oyuncunun aşka tövbe mi etti yoksa yeni bir aşka yelken mi açıyor dedirten o çok konuşulacak sözleri...