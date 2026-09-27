Bebek müjdesi vermişti! Futbolcu Cengiz Ünder’in eşi Bilge Yenigül hamilelikte formunu böyle koruyor... | Video

27 Eylül 2026 15:32

Mayıs ayında Roma'da nikah masasına oturan futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemişti. Anne olmaya hazırlanan Yenigül, hamilelik sürecinde de spordan ödün vermediği antrenman anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.