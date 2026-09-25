Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler | Video

25 Eylül 2026 09:41

Meta'nın yıl sonunda Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı yeni akıllı gözlük serisi, teknolojik bir yenilikten ziyade ciddi bir güvenlik ve mahremiyet krizini beraberinde getiriyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde "gizli gözetleme" riski nedeniyle peş peşe yasaklanan bu cihazlar, hukuki bir altyapı hazırlanmadan ülkemize giriş yaparsa özel hayatın gizliliğine yönelik büyük bir tehdit oluşturacak. Peki, satışlar başlamadan önce hangi acil tedbirlerin alınması gerekiyor?