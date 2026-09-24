Video Magazin Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi! | Video
Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi! | Video

Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı Burak Özçivit Rusya’yı salladı! Mağazalara posteri asıldı, hayranları sıraya girdi! | Video

24 Eylül 2026 09:26

atv ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, 17 Ekim'de Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta gerçekleşecek özel organizasyon öncesinde sınır ötesinde büyük bir heyecan yarattı. Mağazaların düzenlediği bilet çekilişleri ve vitrinleri süsleyen posterler, ünlü oyuncuyu yakından görmek isteyen hayranların mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturmasını sağladı.

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