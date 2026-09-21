Eşi söyledi, o döktürdü! Seda Sayan ve Çağlar Ökten sahnede pistin tozunu attırdılar... | Video
21 Eylül 2026 10:16
Manisa'da konser veren Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sahnede sergiledikleri performansla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çağlar Ökten'in şarkı söylediği sırada Seda Sayan'ın sahnede dans ederek eşlik etmesi konsere damga vurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
00:24
00:29
00:25
11:56
00:06
00:14
00:32
Yonca Evcimik doğum gününü kutladı 17.09.2026 | 23:52
01:17
Oyuncu Hande Erçel hayranlarına müjdeyi verdi: Çok heyecanlıyım! 17.09.2026 | 20:32
00:40
Sahnede kurtlarını döktü! Bülent Ersoy konserinde coştukça coştu… | Video 17.09.2026 | 14:10
00:10
Minik Lila’nın dondurma mutluluğu! Sevimli halleri mest etti | Video 17.09.2026 | 11:55
00:21
Seda Sayan konser öncesi eşini yere göğe sığdıramadı: İyi ki Çağlar! 15.09.2026 | 23:03
00:43
‘Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan! 15.09.2026 | 21:41
01:00
‘Aşk ve Taht’tan yeni fragman: Bundan böyle benim savaş esirimsin! 15.09.2026 | 21:24
00:12
Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu! 15.09.2026 | 19:15
00:23
00:09
00:45
00:09