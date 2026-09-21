Eşi söyledi, o döktürdü! Seda Sayan ve Çağlar Ökten sahnede pistin tozunu attırdılar... | Video

21 Eylül 2026 10:16

Manisa'da konser veren Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sahnede sergiledikleri performansla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çağlar Ökten'in şarkı söylediği sırada Seda Sayan'ın sahnede dans ederek eşlik etmesi konsere damga vurdu.