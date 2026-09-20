Video Magazin Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı... | Video
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı... | Video

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’dan romantik kulis anları! Aşkları yüzlerine yansıdı... | Video

20 Eylül 2026 11:26

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya ile kuliste bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin neşeli ve samimi tavırlar sergilediği video, takipçilerinden yoğun etkileşim aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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