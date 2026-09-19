Video Yaşam Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video

19 Eylül 2026 15:31

Ünlülere yönelik yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'fuhuşa aracılık' suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 20 şüpheli gözaltına alındı.

21 GÖZALTI

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında , Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun olduğu öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'özel hayatın gizliliğini ihlali', 'şantaj' ile 'fuhuşa aracılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Şüpheliler, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi uzatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video 03:21
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video 19.09.2026 | 15:26
Esenler’de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video 02:04
Esenler'de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video 19.09.2026 | 14:51
Ambulansa yol vermeyen sürücü pişman oldu... Art arda ceza yedi | Video 00:35
Ambulansa yol vermeyen sürücü pişman oldu... Art arda ceza yedi | Video 19.09.2026 | 14:13
Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti! 08:29
Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti! 19.09.2026 | 14:01
Hatay’da şiddetli sağanak... Dereler taştı! | Video 01:57
Hatay'da şiddetli sağanak... Dereler taştı! | Video 19.09.2026 | 13:51
Karabük’te kontrolden çıkan araç önce kadına çarptı ardından karşı şeride geçti! Kaza anı kamerada 02:17
Karabük’te kontrolden çıkan araç önce kadına çarptı ardından karşı şeride geçti! Kaza anı kamerada 19.09.2026 | 13:41
Yerleşim yerine inen kurt, evin bahçesindeki köpeğe saldırdı: O anlar kamerada 00:28
Yerleşim yerine inen kurt, evin bahçesindeki köpeğe saldırdı: O anlar kamerada 19.09.2026 | 13:36
Tuzla’da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu... | Video 02:17
Tuzla’da 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu... | Video 19.09.2026 | 12:13
Bankta unutulan cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada 00:55
Bankta unutulan cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada 19.09.2026 | 12:00
3 ilde sağanak felaketi yolları göle çevirdi: Selde mahsur kalanlar zor anlar yaşadı | Video 02:11
3 ilde sağanak felaketi yolları göle çevirdi: Selde mahsur kalanlar zor anlar yaşadı | Video 19.09.2026 | 11:23
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar | Video 03:37
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü günün görüntülerine SABAH ulaştı: İlk iş bardağını yıkamışlar | Video 19.09.2026 | 10:58
Osmaniye’de 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... Kaza kamerada 01:10
Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... Kaza kamerada 19.09.2026 | 08:45
Otomobilin altında kalmaktan kaldırımdaki dubalar sayesinde kurtuldu: O anlar kamerada 01:38
Otomobilin altında kalmaktan kaldırımdaki dubalar sayesinde kurtuldu: O anlar kamerada 18.09.2026 | 16:38
Fatih’te döviz ofisindeki çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı 03:12
Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı 18.09.2026 | 16:27
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video 02:24
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video 18.09.2026 | 15:32
İzmir’de muhtar, 3 yaşındaki çocuğu heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada 03:42
İzmir'de muhtar, 3 yaşındaki çocuğu heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada 18.09.2026 | 15:18
Alkol şişesiyle direksiyon başına geçti: 107 bin TL ceza yedi | Video 00:18
Alkol şişesiyle direksiyon başına geçti: 107 bin TL ceza yedi | Video 18.09.2026 | 13:47
Arnavutköy’de 12 yaşındaki çocuk, akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar... 07:46
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk, akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar... 18.09.2026 | 13:05
Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1’i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video 04:20
Avcılar’da kontrollü yıkım esnasında bina çöktü: Yoldan geçen 1'i çocuk 3 kişi son anda kurtuldu | Video 18.09.2026 | 12:58
12 yaşındaki otizmli Tufan 4’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti: Evde bulunan kişiler gözaltına alındı...Feci kaza kamerada 03:25
12 yaşındaki otizmli Tufan 4'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti: Evde bulunan kişiler gözaltına alındı...Feci kaza kamerada 18.09.2026 | 12:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA