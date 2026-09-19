Video Yaşam Karabük’te kontrolden çıkan araç önce kadına çarptı ardından karşı şeride geçti! Kaza anı kamerada
Karabük’te kontrolden çıkan araç önce kadına çarptı ardından karşı şeride geçti! Kaza anı kamerada

Karabük’te kontrolden çıkan araç önce kadına çarptı ardından karşı şeride geçti! Kaza anı kamerada

19 Eylül 2026 13:49

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin önce bir kadına çarpıp ardından refüjü aşarak karşı şeride geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Yılmaz S.(82) idaresindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil yokuş aşağıya kontrolden çıkıp önce bir kadına çarptı ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yokuş aşağıya inen otomobilin karşılıklı olarak yolun karşısına geçen iki yayanın arasından geçtiği ve bu sırada kadına çarpıp karşı şeride geçtiği yansıdı. Görüntüde ayrıca otomobilin çarptığı kadının yoluna devam ettiği görüldü.

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