Video Yaşam Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk, akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar...
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk, akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar...

Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk, akranları tarafından boş arazide darbedildi! O anları kameraya almışlar...

18 Eylül 2026 13:16

Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre okul çıkışında 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darbedildi. Oğlunun yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerini gören anne şikayetçi olurken, 3 saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında iddiaya göre yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) ve M.A.T. (14) isimli 3 çocukla karşılaştı. Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 şahıs, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğa tepki göstererek onu çayırlık alana zorla götürdü. Burada A.H., 3 kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Darp sonucunda A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK BIRAKMALARI İÇİN YALVARDI

Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardığı belirtildi. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun zorbalığa maruz kaldığı anlar yer aldı. Çevrede bulunan bir kişinin müdahalesiyle olay sona erdi.
Anne F.H., oğlunu yaklaşık yarım saat boyunca aradığını, çocuğunu bulduktan sonra yaşananları öğrendiğini söyledi. A.H. hastaneye götürülürken, darp raporu alan aile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ailenin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada M.M., C.K., ve M.A.T. isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

"BİR YARIM SAAT ÇOCUĞU ARADIM"

Yaşananları anlatan anne F.H., "Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. 'Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, 'Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar" dedi.

"ANNE BENİ ÖLDÜRECEKLER, BENİ BIÇAKLAYACAKLAR DİYOR"

Oğlunun epilepsi hastası olduğunu belirten F.H., "Benim çocuğum epilepsi hastası. 8-9 senedir bununla uğraşıyorum. İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum geceleri korkuyor. 'Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Ağlıyor, 'Ben okula gitmeyeceğim' diyor. Bugün benim çocuğum, yarın bir başkasının çocuğu. Başka çocukların başına gelmesin" ifadelerini kullandı.

"HARÇLIĞINI ALDIKLARINI YENİ ÖĞRENDİM"

Oğlunun daha önce de aynı kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını yeni öğrendiğini belirten anne, "Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. 'Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum" diye konuştu.

"SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

Saldırı görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını anlatan F.H., "Çok kötüyüm, kendimi ifade edemiyorum. İki gündür yemek yiyemiyorum. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Sonuna kadar şikayetçiyim. Nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Başka anneler yaşamasın, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

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