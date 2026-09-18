Video Yaşam Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya gözaltında! | Video
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya gözaltında! | Video

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya gözaltında! | Video

18 Eylül 2026 09:16

SON DAKİKA… Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 15 isim gözaltına alındı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; kamuoyunda yakından tanınan isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiği yönünde makul şüpheyi destekleyen kuvvetli delillere ulaşıldığı belirtildi.

15 İSİM GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo olarak tanınan rapçi Seyfullah Sağır, Oyuncu Melis Sezen, Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, şarkıcı Anıl Durmuş, oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, iş insanı Volkan Akçıray ve eşi Zeynep Akçıray, iş insanı Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve işletmeci Sayat Zurnacı şu aşamada gözaltına alındı.

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