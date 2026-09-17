Fatih’te işyerine silahlı saldırı! 3 şüpheli kısa sürede yakalandı | Video 17 Eylül 2026 10:20 İstanbul Fatih’te bir işyerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırının faillerini kısa sürede yakaladı. Kamera görüntüleri ve saha çalışmalarıyla kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, olaydan kısa süre sonra ticari taksiyle kaçtıkları güzergâhta gözaltına alındı. Saldırının, şüphelilerden Y.E.E. ile B.Ç. arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu gece Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine silahla ateş edilmesi üzerine çalışma başlattı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı Y.E.E.'nin gerçekleştirdiği, olay sırasında yanında O.Ü.'nün bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin olay yerine C.K.'nin kullandığı ticari taksiyle geldikleri ve saldırının ardından aynı araçla bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.

3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Y.E.E., O.Ü. ve ticari taksi sürücüsü C.K., olaydan kısa süre sonra Atikali Mahallesi Sarıağa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRININ NEDENİ HUSUMET ÇIKTI

Soruşturmanın devamında silahlı saldırının, Y.E.E. ile B.Ç. arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Tehdit" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adli makamlara sevk işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.