Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: Kaza kamerada 16 Eylül 2026 15:14 Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kamyonete ve park halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siyaset G. (64) yönetimindeki 16 AAN 713 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, Recep Y. (32) yönetimindeki 34 BUF 320 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından yol kenarında park halinde bulunan 16 CDC 53 ve 16 PN 230 plakalı hafif ticari araçlara çarptı. Savrulmaya devam eden otomobil, refüje çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Siyaset G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.