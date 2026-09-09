Şanlıurfa'da taziye ziyareti dönüşü feci kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı! Kaza anı kamerada | Video
09 Eylül 2026 14:18
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi'nin(41) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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