Atakum'daki uyuşturucu operasyonunda 24 bin 640 hap ele geçirildi | Video

09 Eylül 2026 15:02

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 bin 640 adet sentetik ecza hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.