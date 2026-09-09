Atakum'daki uyuşturucu operasyonunda 24 bin 640 hap ele geçirildi | Video
09 Eylül 2026 15:02
Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 bin 640 adet sentetik ecza hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 24 bin 640 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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