Tunceli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video

09 Eylül 2026 15:12

Tunceli'de 2 kuyumcuya 1’er gramlık 17 sahte altın vererek karşılığında ziynet eşyası ve nakit para alan ve toplamda 152 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 2 kuyumcunun sahte altınla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin, kuyumculara sertifikalı ve ambalajlı şekilde 1'er gramlık 17 sahte altın verdiği, karşılığında ziynet eşyası ile nakit para alarak esnafı toplam 152 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucu dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen S.D.'nin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla S.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, sahte altınları temin ettiği ve organizatör olduğu değerlendirilen S.K.'yi de Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. S.K.'nin adresinde yapılan aramada 7 boş 1 gramlık altın ambalajı, 1 ambalajlı ata altın, kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 314 fişek ile 2 POS cihazı ele geçirildi.Gözaltına alınan S.D. ve S.K. hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.