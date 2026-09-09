Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
09 Eylül 2026 11:39
Sakarya'da polis ekiplerince 3 farklı ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda; 66 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 22,20 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi, 9 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 6 parça halinde 2,89 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi ile 7,20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.D. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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