Video Yaşam Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

09 Eylül 2026 11:39

Sakarya'da polis ekiplerince 3 farklı ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda; 66 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 22,20 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi, 9 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 6 parça halinde 2,89 gram A-M 2201 sentetik cannabinoid hammaddesi ile 7,20 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.D. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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