Video Yaşam Mersin'deki orman yangınına müdahale devam ediyor | Video
Mersin'deki orman yangınına müdahale devam ediyor | Video

Mersin'deki orman yangınına müdahale devam ediyor | Video

08 Eylül 2026 16:27

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seraların bulunduğu alanda başlayarak ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarını güçleştiriyor.

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Edinilen bilgiye göre, Tekeli Mahallesi Akdam mevkiinde, seraların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının sarp ve kayalık arazide etkili olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlük yaşanırken, ekipler alevlere uçak ve helikopterlerle havadan müdahale ediyor. Karadan da Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, arazözlerle yangının ilerlediği noktalara müdahalede bulunuyor. Ekiplerin, yangının yerleşim alanları ve çevredeki seralara daha fazla ilerlememesi için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman büyüyen alevlere karşı ekiplerin mücadelesi devam ederken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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