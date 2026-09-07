Video Magazin Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son görüntüleri gündem oldu | Video
Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son görüntüleri gündem oldu | Video

Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son görüntüleri gündem oldu | Video

07 Eylül 2026 10:10

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem E.'nin (50) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem E., Serhat Kılıç'ın ölümünden iki gün önce setten atıldığını ve çok üzgün olduğunu belirterek, "Ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı." dedi.

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Olay, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri girdi. Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz bulan Özlem E., yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"BOYNUNDAKİ FITIKTAN DOLAYI AĞRISININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özlem E., ifadesinde, "Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat'ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim.

Akabinde Serhat'ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim. Serhat bana boynundaki fıtıktan dolayı iyi hissetmediğini, ağrısının olduğunu, bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat'ta raporu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı" dedi.

"SETTEN ATILDIĞI VE ÇOK ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Özlem E., "Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım. Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Bende yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım.

En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat'ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat'ın Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evine geldim. Serhat'ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direk giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat'ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğu gördüm. Akabinde Serhat'ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç'ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum" dedi.

"NE ZAMAN VE NE ŞEKİLDE VEFAT ETTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Özlem E., "Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat'ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat'ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç'ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum" dedi.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından cenazesi dün yakınları tarafından teslim alınmıştı.

Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürülmüştü.

VEDA TÖRENİ BUGÜN

Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için bugün saat 12'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, yarın ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.

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