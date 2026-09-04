İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!
04 Eylül 2026 00:34
Ünlü oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu hayranlarına duyurmuştu. Alina Boz, yaptığı yeni paylaşımla hamileliğe hazırlık sürecini anlattı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!
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