İlk bebeğine hamile olan Alina Boz: Vücudum beni hazırlıyor!

04 Eylül 2026 00:34

Ünlü oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu hayranlarına duyurmuştu. Alina Boz, yaptığı yeni paylaşımla hamileliğe hazırlık sürecini anlattı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı!