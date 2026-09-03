Şarkıcı Kıraç’tan emeklilik sorusuna dikkat çeken yanıt: Sahnede taklaya gelene kadar devam
03 Eylül 2026 21:33
Kökler projesinin provasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıraç, emeklilik iddialarına son noktayı koydu. Sahneyi bırakmayı düşünmediğini söyleyen ünlü sanatçı, “Sahnede taklaya gelene kadar devam” sözleriyle dikkat çekti.
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