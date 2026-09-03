Video Yaşam Şarkıcı Güllü dosyasında çarpıcı görüntü! Sultan Nur Ulu anlattı: Tuğyan Ülkem Gülter annesini pencereden böyle atmış | Video
Şarkıcı Güllü dosyasında çarpıcı görüntü! Sultan Nur Ulu anlattı: Tuğyan Ülkem Gülter annesini pencereden böyle atmış | Video

Şarkıcı Güllü dosyasında çarpıcı görüntü! Sultan Nur Ulu anlattı: Tuğyan Ülkem Gülter annesini pencereden böyle atmış | Video

03 Eylül 2026 12:02

SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü cinayeti, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı bilirkişi raporlarınca kanıtlandı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü pencereden attığı anları tek tek anlattı.

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Sultan Nur Ulu Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü camdan nasıl attığını savcılıkta birebir canlandırdı.

O GÖRÜNTÜLER MAHKEME DOSYASINDA!

Sultan Nur Ulu, ifadesini o anları canlandırarak anlatmıştı. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayın tek tanığı olan Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesi Güllü'nün bacaklarına sarılıp, omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdiği anlar, savcılık makamında kayıt altına alındı. Söz konusu görüntüler, mahkeme dosyasına konuldu.

"BACAKLARINA SARILIP KALDIRDI"

Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim" ifadelerini kullanmıştı.

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