Bartın'da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03 Eylül 2026 10:55 Bartın’ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev ve alt katındaki ahır çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, 9 büyükbaş öldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulus ilçesine bağlı Hoca köyünde saat 02.00 sıralarında Enis Çakır'a (57) ait, kimsenin yaşamadığı, alt katında ahır bulunan 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören Çakır, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bartın, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev ile alt katındaki ahır kullanılamaz hale gelirken, 9 büyükbaş öldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.