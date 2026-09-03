Video Yaşam Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı
Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı

Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı

03 Eylül 2026 09:47

Esenyurt'ta bir dolmuş sürücüsü, İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesine engel olmaya çalıştı. Otobüs şoförünün yaptığı manevralarda aracın önüne geçerek yolu kapatan dolmuş sürücüsüne otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir dolmuşun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.
Otobüs manevra yaptı, dolmuş sürücüsü yeniden önünü kapattı.

İETT otobüsü sürücüsü yoluna devam edebilmek için manevra yaparken, dolmuş sürücüsü de aracıyla otobüsün önüne geçerek geçişine engel olmaya devam etti. Otobüs sürücüsünün farklı yönde yaptığı manevralara karşılık dolmuşun da hareket ederek otobüsün önünü kapatması dikkat çekti.
Yaşananlar nedeniyle otobüs bir süre yoluna devam edemezken, araç içerisinde bulunan yolcular duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini engelleme çabası otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YOLCULAR YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün ilerlemek için manevra yaptığı, dolmuş sürücüsünün ise aracıyla hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapattığı, otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediğinde ilerlemeyerek beklediği ve zaman zaman ise aniden frene basarak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca otobüs içerisindeki bazı yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği duyuluyor.
Dolmuş sürücüsünün İETT otobüsünün geçişini neden engellemeye çalıştığı ise bilinmiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 01:56
Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 03.09.2026 | 09:43
5 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video 02:11
5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı! 2 kişi dumandan etkilendi | Video 03.09.2026 | 09:10
Gaziantep’te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 00:21
Gaziantep'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı 02.09.2026 | 21:30
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02:27
Balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu tırmanarak kurtardı! 02.09.2026 | 19:50
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 00:58
Erzincan’da bal yüklü minibüs devrildi: 3 yaralı 02.09.2026 | 17:55
Beyoğlu’nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video 01:03
Beyoğlu'nda sokakta darbettikleri kişiyi gasbettiler! 21 suç kaydı bulunan 4 çocuk tutuklandı | Video 02.09.2026 | 16:48
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 00:15
Geri geri gelen minibüs yayaya çarptı: O anlar kamerada 02.09.2026 | 16:46
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 01:11
Otomobilin aniden açılan kapısı motosiklet sürücüsünü devirdi! | Video 02.09.2026 | 16:33
Denizli’de zirai üretim alanında yangın çıktı: Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi | Video 00:21
Denizli’de zirai üretim alanında yangın çıktı: Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi | Video 02.09.2026 | 16:20
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 00:14
Makas atarken kayan otomobil kazaya davetiye çıkardı | Video 02.09.2026 | 15:56
El freni unutulan otomobil hareket etti, kaldırımdaki yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 00:34
El freni unutulan otomobil hareket etti, kaldırımdaki yaya ezilmekten son anda kurtuldu | Video 02.09.2026 | 15:33
Şırnak’ta 4 katlı binada yangın çıktı! | Video 00:48
Şırnak'ta 4 katlı binada yangın çıktı! | Video 02.09.2026 | 15:28
Silivri’de meydana gelen gemi kazasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Alsu, iskeleye kır demiştim! | Video 00:40
Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı: "Alsu, iskeleye kır demiştim!" | Video 02.09.2026 | 15:16
Marmara Denizi’ndeki çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi | Video 01:22
Marmara Denizi'ndeki çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi | Video 02.09.2026 | 15:07
Marmara Denizi’nde batan geminin İskenderun’dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı | Video 00:12
Marmara Denizi'nde batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı | Video 02.09.2026 | 15:03
Tır sürücüsü, ambulansa yol vermek isterken kazaya neden oldu | Video 02:03
Tır sürücüsü, ambulansa yol vermek isterken kazaya neden oldu | Video 02.09.2026 | 14:56
Elazığ’da kırsalda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı: Müdahale sürüyor! | Video 02:43
Elazığ'da kırsalda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı: Müdahale sürüyor! | Video 02.09.2026 | 14:41
Kuyumcunun dikkati, 81 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı | Video 07:55
Kuyumcunun dikkati, 81 yaşındaki vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı | Video 02.09.2026 | 14:16
Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video 03:09
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı | Video 02.09.2026 | 14:15
Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı! | Video 02:42
Yangın çıkarıp taksiyle kaçtı: O anlar kameraya yansıdı! | Video 02.09.2026 | 13:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA