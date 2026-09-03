Esenyurt'ta dolmuş sürücüsü İETT otobüsünün önünü kesti... Yolcular o anları kameraya aldı 03 Eylül 2026 09:47 Esenyurt'ta bir dolmuş sürücüsü, İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesine engel olmaya çalıştı. Otobüs şoförünün yaptığı manevralarda aracın önüne geçerek yolu kapatan dolmuş sürücüsüne otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir dolmuşun sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsünün önünü keserek ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Otobüs manevra yaptı, dolmuş sürücüsü yeniden önünü kapattı.

İETT otobüsü sürücüsü yoluna devam edebilmek için manevra yaparken, dolmuş sürücüsü de aracıyla otobüsün önüne geçerek geçişine engel olmaya devam etti. Otobüs sürücüsünün farklı yönde yaptığı manevralara karşılık dolmuşun da hareket ederek otobüsün önünü kapatması dikkat çekti.

Yaşananlar nedeniyle otobüs bir süre yoluna devam edemezken, araç içerisinde bulunan yolcular duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsünün otobüsün geçişini engelleme çabası otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YOLCULAR YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İETT otobüsünün ilerlemek için manevra yaptığı, dolmuş sürücüsünün ise aracıyla hareket ederek otobüsün önünü yeniden kapattığı, otobüsün durağa yanaşarak yolcu almak istediğinde ilerlemeyerek beklediği ve zaman zaman ise aniden frene basarak otobüse kaza yaptırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca otobüs içerisindeki bazı yolcuların yaşananlara tepki gösterdiği duyuluyor.

Dolmuş sürücüsünün İETT otobüsünün geçişini neden engellemeye çalıştığı ise bilinmiyor.