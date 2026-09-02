Elazığ'da kırsalda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı: Müdahale sürüyor! | Video
02 Eylül 2026 14:46
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kırsalda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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