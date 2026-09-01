Video Yaşam Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu
Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu

Girne’de batan gemi 3 ay önce “alarm” vermiş! O görüntüleri çeken kişiler ATV’ye konuştu

01 Eylül 2026 20:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim gören bir öğrencinin kısa süre önce gemi ile seyahat ettiği sırada çektiği video, yaşanacak kabusun sinyallerini çok önceden verdiğini gözler önüne serdi. Facianın öncesini kaydeden iki kişi ATV Haber’den Özlem Aktay’a konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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