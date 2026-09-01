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Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada

Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada

01 Eylül 2026 14:06

Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama sebebiyle tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan baba ve iki oğlu tutuklandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 30 Ağustos'ta Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir oto yıkama istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını yıkamak için sırada bekleyen Y.E. ile yıkadığı aracının kurumasını bekleyen B.Ç. ve oğulları F.Ç., A.P.Ç. arasında sıralama sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.E., A.P.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürdü. Bunun üzerine baba ile iki oğlu, Y.E.'yi kovalamaya başladı. Baba ve iki oğlu yakaladıkları Y.E.'yi darp ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Y.E., tedavi altına alındı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan baba ile iki oğlunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. F.Ç. ve A.P.Ç., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, kavga anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın tartıştığı görülüyor. Daha sonra şahıslar birbirlerine yumruk atıyor. Baba ve iki oğlu, tartıştıkları şahsı kovalamaya başlıyor.

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