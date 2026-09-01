Video Yaşam Kaş'ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video
Kaş'ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video

Kaş'ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video

01 Eylül 2026 13:12

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ta cumartesi günü çıkan yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyologlar ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

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Kaş ilçesinde meydana gelen ve yerleşim alanları ile tarımsal üretim alanlarında zarara yol açan yangının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede saha çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sosyologlar ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının ve oluşan hasarın belirlenmesi amacıyla sahada incelemeler gerçekleştiriyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangından etkilenen Çavdır ve Palamut mahallelerinde vatandaşlarla görüşerek ev, sera ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararları yerinde tespit ediyor. Sosyologlar yangından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaç ve taleplerini belirlerken, ekipler hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

EKİPLER VATANDAŞLARIN YANINDA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyologlar, yangından etkilenen vatandaşların durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlerken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de üreticilerin tarımsal alanlarında meydana gelen hasarlara ilişkin tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşların yanında olmaya ve bölgedeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Çavdır Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Kaldırım, yangının çok kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Yangın çok hızlı gelişti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Allah razı olsun, belediyemiz hemen geldi" dedi.

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