Sancaktepe'de milli antrenörün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı | Video 31 Ağustos 2026 13:37 İstanbul Sancaktepe’de milli antrenör Funda Bakış, sahibi olduğu spor salonunda çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti gerçekleştirdiği belirtilen Zehra G. ile olaya karıştığı öğrenilen toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dehşet saçan olay, dün İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış ile daha önce kendisine ait spor salonunda çalışan 21 yaşındaki Zehra G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Zehra G., Funda Bakış'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan milli antrenör Funda Bakış'a sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakış kurtarılamadı.

YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 21 yaşındaki şüpheli Zehra G. ve olaya karıştıkları iddia edilen iki kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KREDİ ÇEKİP PARA VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, Funda Bakış ile şüpheli Z.G. arasındaki anlaşmazlığın geçmişi de araştırıldı. Yapılan çalışmada Z.G.'nin, Funda Bakış'a ait spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çektiği ve çektiği parayı Bakış'a verdiği iddia ediliyor. Cinayete uzanan tartışmanın bu alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelilerden Zehra G.'nin "hakaret", A.H.U.'nun ise "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.