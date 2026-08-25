Video Haber SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video
SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video

SON DAKİKA: İşte Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar! A Haber ulaştı | Video

25 Ağustos 2026 09:30

Son dakika haberi... Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili skandallar tek tek ortaya çıkarken, A Haber Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlara ulaştı.

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