Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Ne gibi örnekler alınıyor? | Video

20 Ağustos 2026 16:58

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ölümü şüpheli bulunan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun mezarı için feth-i kabir kararı alındı. Dün, Karacaahmet Mezarlığı'nda 3 saat süren işlemlerin ardından Denizolgun’un cenazesi mezardan çıkartılarak Adli Tıp’a alındı. Peki Türkiye’de bugüne kadar kimlere feth-i kabir yapıldı? Hangi örnekler alındı? A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş daha önce Türkiye'de kimler için fethi kabir uygulandığını ve elde edilen sonuçları anlattı. İşte detaylar…