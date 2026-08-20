Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü araştırılıyor! Türkiye’de kimlere feth-i kabir yapıldı: Neden yapılıyor? Ne gibi örnekler alınıyor? | Video
20 Ağustos 2026 16:58
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında ölümü şüpheli bulunan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun mezarı için feth-i kabir kararı alındı. Dün, Karacaahmet Mezarlığı'nda 3 saat süren işlemlerin ardından Denizolgun’un cenazesi mezardan çıkartılarak Adli Tıp’a alındı. Peki Türkiye’de bugüne kadar kimlere feth-i kabir yapıldı? Hangi örnekler alındı? A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş daha önce Türkiye'de kimler için fethi kabir uygulandığını ve elde edilen sonuçları anlattı. İşte detaylar…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:52
05:16
Selçuk Bayraktar: Mavi Vatan’dan vazgeçmeyeceğiz! | Video 20.08.2026 | 13:44
06:21
00:43
04:21
04:27
03:21
01:44
01:40
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! 18.08.2026 | 19:49
00:40
00:22
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı 16.08.2026 | 17:41
04:35
Google 'keşfet' algoritması ve dijital manipülasyon | Video 15.08.2026 | 15:30
01:42
38:16
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 14.08.2026 | 22:37
16:24
AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip 14.08.2026 | 21:36
00:19
10:38
11:37
04:01