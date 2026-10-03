Bakan Kurum Kütahya’dan kentsel dönüşüm görüntüleri paylaştı | Video
03 Ekim 2026 11:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile güvenli konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini, “Kütahya’da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk: Yeni evinizi beğendiniz mi? Cevabı her şeyi özetliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi daha güzel anlatılamazdı” notuyla paylaştı.
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