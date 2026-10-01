Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 59 gözaltı | Video

01 Ekim 2026 13:46

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.