Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı neden Türkiye'ye dönmedi? | Video

30 Eylül 2026 15:44

Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar’ın 7 Ağustos’tan bu yana Londra’da... Tezcan'ın, Kuşadası Belediyesini ailesinin üyeleri için bir istihdam ağına dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı. Peki Londra'da bulunan Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar neden Türkiye'ye dönmedi? Detayları AHaber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.