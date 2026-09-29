GOL İZLE | İspanya 3-1 Hırvatistan (Lamine Yamal)
29 Eylül 2026 23:20
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 2. haftasında İspanya, Hırvatistan'ı konuk etti. İspanya, Lamine Yamal'ın attığı golle 63. dakikada 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.
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