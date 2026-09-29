Video Spor Arda Güler'den büyük sitem! Tepkisi gündem oldu... | Video
Arda Güler'den büyük sitem! Tepkisi gündem oldu... | Video

Arda Güler'den büyük sitem! Tepkisi gündem oldu... | Video

29 Eylül 2026 12:02

Arda Güler'in İtalya maçının devre arasında verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

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